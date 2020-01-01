روسيا تجري أكثر من مليون اختبار لـ"كورونا" وأطباؤها مستمرو ن بدعم إيطاليا

جهينة نيوز:

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، اليوم الخميس، عن أن اختبارات فيروس كورونا التي أجريت حتى الآن في البلاد تجاوزت المليون.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، في انخفاض من 185 ألفاً قبل يومين.

وبحسب بيانات الأربعاء، بلغت حصيلة المصابين بكورونا في روسيا 8672 شخصاً في 81 من مناطق البلاد الـ85، فيما وصل عدد الوفيات إلى 63.

إلى ذلك، بدأ أطباء عسكريون روس علاج المرضى بفيروس كورونا في مستشفى ميداني تم تجهيزه بمساعدة روسية في مدينة برغامو، إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالعدوى شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، إن أطباء تابعين لها بالتعاون مع زملائهم الإيطاليين بدأوا علاج المرضى، حيث تولى الأطباء الروس أربع مصابين بكورونا من أصل عشرة موجودين في المستشفى حالياً، مضيفةً أن توافد المصابين مستمر.

وأشار البيان إلى أن الأخصائيين الروس الذين يبلغ عددهم 32 طبيباً وممرضة، يقومون بعلاج حالات موجودة في العناية المركزة، إضافة إلى الحالات المتوسطة والخفيفة.

ويعمل الأطباء الروس على مدار 24 ساعة بـ8 فرق تتناوب على ثلاث ورديات في مستشفى يتسع لـ142 سريراً، ويعمل فيه 200 طبيب روسي وإيطالي.

وواصل الاختصاصيون العسكريون الروس أيضاً العمل على تعقيم دور المسنين في إقليم لومبارديا شمال إيطاليا، حيث أكملوا، الأربعاء، تعقيم 3 دور جديدة في المنطقة.

وانضم فريق الأخصائيين العسكريين الروس لجهود مكافحة وباء كورونا في إيطاليا أواخر آذار الماضي بناء على طلب من الحكومة في بلد سجل أكبر حصيلة للوفيات بكورونا في العالم حتى الآن.