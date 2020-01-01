خبير اقتصادي: سعر العقار قد يرتفع 25 % في العراق

جهينة نيوز:

استبعد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، تدهور أسعار العقارات في الفترة ما بعد أنتهاء أزمة الفيروس الوبائي كورونا المستجد.

وقال العطار إن سوق العقارات لن يشهد انخفاضاً في الأسعار في الفترة المقبلة، مرجّحاً حدوث ركود في قطاع العقارات يصاحبهُ انخفاض طفيف في الأسعار.

واستبعد العطار حالة انهيار العقارات التي يتحدث عنها البعض لكون بغداد بشكل خاص بحاجة إلى وحدات سكنية بعدد كبير، مشيراً إلى أنّ قطاع العقارات في العراق ثابت السعر وليس متغير لكنه متوقع انخفاض طفيف في الأسعار في حال قامت الحكومة العراقية بتوزيع قطع الأراضي أو تمليك الأراضي المتجاوز عليها.

وأضاف: إذا تم العكس ببيع الأراضي المتجاوز عليها على أصحابها بسعر السوق فإن سعر العقار سيرتفع تقريباً بمقدار 25 %.