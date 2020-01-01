1.5 مليون إصابة بـ"كورونا" في العالم

جهينة نيوز:

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم حاجز 1.5 مليون حالة وسط تقديرات تشير إلى أنه لم يتم الوصول بعد إلى ذروة الأزمة.

وذكر موقع "وورلد اومتر" الأمريكي الذي يتم تشغيله من قبل فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى الوقت الحالي سجلت في أنحاء العالم 1506361 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في أكثر من 180 دولة بما في ذلك 88100 وفاة وهو 5.85% بالمئة من عدد المصابين و319292 شفاء أي نحو 21.2%.

وأضاف الموقع الدولي أن الولايات المتحدة تعدّ الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بـ 425769 حالة لتأتي بعدها إسبانيا في المركز الثاني بـ 146690 إصابة وإيطاليا في المرتبة الثالثة بـ 139422 وفرنسا في الموقع الرابع بـ 112950 مصاباً وألمانيا بـ 112113 حالة.

وأوضح الموقع أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات بالفيروس بـ 17669 حالة وتأتي بعدها الولايات المتحدة بـ 14604 وفيات وإسبانيا في الموقع الثالث بـ 14555 وفرنسا في المركز الرابع بـ 10869 وإيران بـ3993 وفاة.