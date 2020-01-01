أبراج الخميس 9 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مواليد 9-4: ذكي ولماح وقواه العضلية كبيرة وصبور ومكافح وتتكلل أعماله بالتوفيق والنجاح وملهم بالفطرة.. يحب العائلة والعاطفة لديه صادقة وحادة ومستمرة.. الحظ ينتظره دائماً وقوي في المكاسب المالية وصحته تامة وثروته طيبة.. وتفتح أبواب الرزق في الحياة.. من سماته وجود حب التغيير وأفكاره متوازنة ويحب الهواء الطلق كثيراً والتمارين الرياضية.

بانتظارك سنة جيدة فيها هجرة أو سفر أو ولادة طفل.. سنة نراك فيها متفاني ولاسيما على صعيد الأمور العائلية.. لديك شهرة وانتشار وضغوط فكرية تؤدي إلى مسؤولية وفيها نجاح وانتهاء المشكلات في الشهور الأخيرة بين الخامس والتاسع والثامن.. حظاً سعيداً..

الحمل:

تستقبل زواراً وتنشغل بظروف شخصية وتحقق بعض الإنجازات يوم جيد لتؤكد النوايا الصادقة وتوضح رأياً أو موقفاً لتصحيح أخطاء.. وانتبه من الأوراق القانونية.. يوم فيه وعود وتسويات وتسعيد حماستك وتتلقى خبراً لتسير في اتجاه جديد..

الثور:

تركيزك على الشراكة انتبه نهارك متشنج قليلاً.. ابق مرناً ولاسيما خلال اجتماع أو شراكة.. ومد جسور المحبة وقدم حلولاً ربما هناك من يتحداك اليوم.. ربما هناك اتفاقية للبعض.. اصبر لأن ليست الىراء كلها مثل رأيك ولاسيما اليوم مزاجيتك تسبب نفوراً وجفاء.. حاول الا ترتكب أخطاء فادحة وتدفع ثمنها.. حضر لعملك جيداً ولاتستفرز أحداً لأن اليوم صعب ومشحون بالتوتر.

الجوزاء:

يأخذك العمل بعيداً .. حدد الأولويات حتى لاتبعثر طاقاتك.. دقق بعملك قبل تقديمه جرّب طلب المساعدة لأنك تعمل في شيئين أو أكثر... تجنب الخلاف مع الآخرين .. أجواء مهمة وتزول الهموم وتفرح لجواب أو نتية أو انطلاق وتتحمس لاتخاذ قرار وتخوض فرصة جديدة. يوم للعمل والإنجاز..

السرطان:

نهار مشجع على الصعيد الشخصي وتسمع أخباراً جميلة وبينها خبر مادي.. نهار وضاح وكذلك الأولويات وتفرح لتعاطف الأحبة ووقوفهم إلى جانبك... حتى ست المنزل اليوم تغيير في الديكور والمؤشرات الفلكية تدل على مزاجية جيدة وتحصل على ترقية وربما تضطر لوجود نجاح بالتعاون مع الآخرين.. فترة جيدة بالمجمل لقاء مهم وصداقات وسرعة خاطر ونباهة.

الأسد:

لايزال نهارك بتأثير فلكي مزعج والقمر في مربعك.. لاتتوتر حول مسائل عائلية وحاول الابتعاد عن التوتر قدر الإمكان.. اجلس في المنزل بحاجة لحنان وتجنب المحتالين واطلب النصيحة ولاتوقع على أي اتفاقية تعيش اهتمامك نحو البيت أو ورشة عمل أو تكرر محاولات لتعزز وضعك.. يوم فيه عمل كثير وتحدي.. فترة صعبة..

العذراء:

نهارك يحكي عن أمور كثيرة..نشاط وحركة وعلاقات لذلك بإمكانك التعبير عما يدور في ذهنك وتحار بعن أفكارك وتصالح وجيد لزيارة الجيران والأخوة وتعزز تحالفاتك.. يوم للتقارب والتبادل المعرفي وتصل إلى نتيجة كما تريد.. الحركة لك اليوم.

الميزان:

لاتدع الفرصة تضيع من يدك.. اليوم القدر إلى جانبك ماعليك إلا مد يدك لكي تحصل على مكسب مالي وهدية وانطلق وفكر بمن حولك ولاتتوقف.. ديون وقروض ومكافأت وتدافع عن حقك.. ربح وانتصار ومكاسب وأجواء مشجعة وتنجز عملية إدارية وتقرر على خطوة مهمة لتحصل على طاقة ورغبة في التجديد والتمتع بنشاط جسدي وذهني وتكون سباقاً للحصول على مكسب أو هدية..

العقرب:

بما أن القمر في برجك فهذا يعني تجدد وتألق وانقلاب الأمور لمصحلتك وتتكيف بنهارك بسهولة ويوم مهم تستطيع التعبير ولاشيء يسبب الخوف لك... واحتمال صفحة جديدة تبدأ بورشة عمل جديدة وفترة فيها عافية وتفاؤل وتقرر شيء جديد وتدخل أمور جيدة على روتينك اليومي.. خبر سار وصفحة جديدة لك..

القوس:

حاول الابتعاد عن جو التشنج، ربما تكثر المسؤوليات والنهار لايسمح بالللهو وتظهر تحديات فلا تعاند ولاتتذمر تحتاج إلى دبلوماسية وربما تتذمر من عدم تفهم الأحبة لك، ولاتتهرب من واجباتك ربما اليوم الأمور صعبة وفيها تحدي ومعاتبة وتكون لجوجاً لذلك انتبه من خيبة أمل.

الجدي:

يوم جيد وناجح أنت على موعد مهم وحضورك ضروري.. معرفة جديدة أو قديمة وجوك داعم يجعلك تتحرك بشكل واسع وجريء وتحتك بالناس لأنك اليوم تتمتع بسرعة الخاطر والنقاش وطرح الأفكار الجديدة.. دعوة غداء أو عشاء أو ربما تلقتي بأصدقاء لم تراهم منذ زمن..

الدلو:

نظم جدول أعمالك لأنك قد لاتجد وقتاً للراحة فالفترة ناشطة ويتوجب عليك مضاعفة الجهود وعد إضاعة الوقت.. متاعب على صعيد السوؤلين فاستشر أهل الاختصاص قبل التوقيع على عقد واحرص على تلطيف الجو.. مشاريع كثيرة وتحصل على معلومات مفيدة لم تكن تتوقعها.. الظروف صعبة قليلاً وأفكارك مشتتة نتيجة الغضب والاضطراب.

الحوت:

الظرف مناسب لتحقيق بعض التطلعات وجرّب أن تأخذ عملك على محمل الجد.. اليوم يحمل بعض القلق حول وضع اجتماعي أو احتمال أمر متعلق بأحد الوالدين .. حوارات وخلافات قديمة ربما تظهر اليوم.. احتمال أمور غيبية وسفر وأوراق .. نهار ناجح لذلك حاول الإضاءة على الإيجابيات وقوّي قلبك قليلااً لأنّ هناك أجواء متغيرة لمصلحتك وتقارب وانسجام.. عنوان نهارك الحركة والمعلومات.