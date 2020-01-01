كورونا .. أكثر من مليون و نصف اصابة و الوفيات في العالم تتجاوز عتبة الـ 87 الف ضحية

جهينة نيوز:

ارتفعت نسبة الاصابات بمرض كوفيد-19 الى 1,501,094 اصابة مثبتة فيما ارتفع عدد ضحايا المرض الذي يسببه فيروس كورونا الى 87,830 ضحية و اما المتعافين من المرض تخطوا حاجز الـ ثلاث مائة الف و وصل عدد المتعافين الى 319,214 متعافي من المرض حول العالم.

و بحسب الاحصائيات المسجلة رسميا فإن 1,094,050 مريض لايزالون يعانون من المرض حول العالم و يخضعون للعلاج و المراقبة و ذلك مع وصول عدد المتعافين الى 319 الف مريض و الضحايا الى 87 الف مريض.

و سجلت الولايات المتحدة اكبر عدد من الحالات المسجلة بفيروس كورونا حيث ارفع عدد الاصابات الى 422800 مصاب بارتفاع يومي و قدره اكثر من 22465 الف مصاب فيما تخطت الوفيات الـ 14473 الف ضحية و المتعافين 22,187 شخص و يذكر ان عدد الحفوصات التي اجريت في الولايات المتحدة حتى الآن 2,188,285 فحص.

و اما اسبانيا احتلت المرتبة الثانية بعدد الاصابات المسجلة حيث وصل عدد المصابين الى 146,690 مصاب و الوفيات 14,673 ضحية و اما المتعافين بلغ عددهم 48,021 شخص.

و في ايطاليا وصل عدد الحالات المسجلة الى 139,422 و عدد الضحايا الى 17,669 ضحية و المتعافين 26,491 شخص و ذلك بعد اجراء 807,125 اختبار حتى الآن.

و في فرنسا وصل عدد الحالات المسجلة 112,950 حالة مثبتة و الضحايا 10,869 و اما المتعافين 21,254 شخص.

و في المانيا وصل عدد الحالات المسجلة الى 111,779 و الضحايا 2,196 و المتعافين 36,081 شخص.