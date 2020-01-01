التجارة الداخلية تطلب التدقيق ببيانات وفواتير المستوردين والمنتجين وتجار الجملة

جهينة نيوز:

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية من مديرياتها بالمحافظات التدقيق في بيانات وفواتير مستودعات المستوردين والمنتجين وتجار الجملة عبر دوريات حماية المستهلك.

وأكدت الوزارة في تعميم تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم ضرورة التدقيق بحركة مبيعات المستوردين والمنتجين وتجار الجملة من خلال الفواتير المتداولة وسجلات المبيع وبالأسعار المحددة أصولا وبمؤازرة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 والقرارات الصادرة بموجبه.