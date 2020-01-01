مباحثات روسية إيرانية حول الحل السياسي للأزمة في سورية والمساعدة الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في اتصال هاتفي مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر حاجي مستجدات الوضع في سورية والحل السياسي للأزمة فيها.

وأفادت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم بأن فيرشينين وأصغر حاجي بحثا خلال الاتصال تدابير المساعدة الإنسانية في مكافحة وباء فيروس كورونا وكذلك العملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانبين بحثا العمل على نشر الاستقرار في اليمن وكذلك الجهود الرامية إلى حل القضايا الإنسانية الملحة بما في ذلك المبذولة من قبل الأمم المتحدة.