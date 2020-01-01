كورونا تقتل أوّل رياضي أولمبي

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى عن وفاة العدّاء الإيطالي السابق "دوناتو سابيا" عن عمر 56 عام، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد

وشارك سابيا خلال مسيرته الرياضة في الألعاب الأولمبية مرتين، حيث جاء في المركز الخامس في سباق 800 متر عدو في أولمبياد (لوس أنجلوس) عام 1984، وفي المركز السابع في أولمبياد (سول) عام 1988، كما توّج بطلاً لأوروبا داخل القاعات.

وتعد إيطالية من أكثر بلدان العالم تضرراً من الفيروس، حيث سجلت السلطات الصحية الإيطالية إلى حد الآن 17669 حالة وفاة، و 139422 حالة إصابة مؤكدة منذ بداية تفشّي الفيروس في البلاد.