بريطانيا: تسجيل 828 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، عن "تسجيل 828 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​مستشفيات​إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة"، مشيرة الى ان "46 من بين 828 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 35 و96 سنة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.