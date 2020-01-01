إجراء غريب في مدينة إيطالية، تحسّباً من انتشار كورونا

الأربعاء, 8 نيسان 2020 الساعة 21:20 | منوعات, منوعات

إجراء غريب في مدينة إيطالية، تحسّباً من انتشار كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الإيطالية في مدينة "كانونيكا دادا" في منطقة "لومبارديا" شمالي إيطاليا، عن تخصيص أيام منفصلة للرجال والنساء الراغبين في التسوق لتقليل التجمعات والحد من عدد الأشخاص في المتاجر، خوفاً من تفشّي فيروس كورونا المستجد، إضافةً لفرض غرامة على المخالفين تصل إلى 400 يورو.

وبحسب ما نقلته وكالة" فرانس برس" الآمريكية بإن الكثير مم السكان في تلك المنطقة لا يبدون اعتراضاً على هذا القرار، لكنهم مستربون كيفية حصول الرجال على يوم إضافي مقارنةً مع النساء، فيما معظم عمليات التسوق تقوم بها النساء لا الرجال.

هذا وتعتبر مدينة لومبارديا مركز الوباء في إيطاليا، حيث سجلت إلى حد الآن أكثر من 9000 وفاة، أي ما يقارب نصف الوفيات في البلاد، منذ بداية تفشّي الفيروس.


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