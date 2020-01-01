كورونا اليوم.. حصيلة بلاد الشام والعراق

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي لمجموع الإصابات 575 حالة مؤكدة، توفي منها 19، إضافة لشفاء 60 حالة إلى حد الآن.

وفي الأردن أعلن وزير الصحة اليوم عن تسجيل 5 حالات جديدة ليرتفع العدد إلى 358، توفي منها 6 وشُفي 150 حالة بشكل تام.

أما في فلسيطن فقد أعلنت السلطات عدم تسجيل أي حالة وفاة في هذا اليوم، ليبقى العدد الإجمالي للإصابات 263 حالة.

وفي العراق سجلت الحكومة 80 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، وشفاء 79 حالة، لتصبح بذلك الحصيلة الإجمالية إلى حد الآن 1202 حالة إصابة مؤكدة و69 حالة وفاة، و452 حالة شفاء تام من الفيروس.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في منطقة الشرق الأوسط، يعد من أقل معدلات الإصابة حول العالم، ويرجح الناشطون السبب في ذلك لكثرة الصراعات التي تعيشها المنطقة والتي أبقتها معزولة بشكل جزئي عن العالم لفترة معينة