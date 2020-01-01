كورونا اليوم.. حصيلة الخليج العربي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 137 إصابة، وشفاء 16 حالة، ليصبح العدد الإجمالي 2932 حالة إصابة و41 وفاة و631 حالة تماثلت للشفاء التام.

وسجلت الكويت اليوم 112 حالة إصابة جديدة و6 حالات شفاء ليصل العدد إلى 855، مع حالة وفاة واحدة، وشفاء 111 حالة بشكل تام.

أما الصحة الإماراتية فقد أعلنت عن 300 حالة إصابة جديدة وشفاء 53، لتصبح بذلك الحصيلة فيها هي 2659 حالة إصابة، شفيت من بينها 239 حالة، وتوفيت 11.

وفي سلطنة عُمان ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات بفيروس كورونا إلى 417 حالة بعد تسجيل 48 إصابة جديدة، تضمنت حالات الإصابة وفاتين وشفاء 72 حالة.

الحكومة القطرية من جهتها سجلت 153 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 2210، كما تم تسجيل 28 حالة شفاء تام، ليرتفع عدد حالات الشفاء ل178، فيما بقي عدد حالات الوفاة هو 6.

في حين أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن إصابة 10 أشخاص بالفيروس وتعافي حالتين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 816، شفي منها 467 حالة.

يذكر أنه في منتصف شهر آذار الماضي شهدت منطقة الخليج العربي تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس التاجي، الذي بدأ بالانتشار بعد أيام ما دفع حكومات الدول هناك لاتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشاره ومنعه من التفشّي بشكل أكبر.