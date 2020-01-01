كورونا اليوم.. الحصيلة في المغرب العربي

جهينة نيوز:

سجلت السلطات المغربية اليوم حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد و58 حالة إصابة و4 حالات شفاء، لترتفع الحصيلة إلى 90 حالة وفاة، بالإضافة ل1242حالة إصابة مؤكدة و97 حالة تماثلت للشفاء التام، منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 12 وفاة، و104 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافةً ل124 حالة شفاء تام، لترتفع الحصيلة إلى 205 حالة وفاة، و1572 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء 137 مصاب.

أما في تونس فقد أعلنت الحكومة اليوم عن تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة، لتصبح الحصيلة 623 إصابة توفي منها 22، فيما تماثلت 25 حالة منها للشفاء التام.

هذا وبقيت الحصيلة على حالها في موريتانيا وهي 6 حالات إصابة مؤكدة توفّيت منها واحدة وشُفيت حالتين.

وفي ليبيا فقد تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى19، توفيت منها حالة واحدة وشُفيت أخرى.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 86 ألف وفاة، كما اقترب عدد الإصابات من تحاوز حاجز المليون ونصف المليون إصابة مؤكدة بالفيروس.