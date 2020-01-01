عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حاجز 400 ألف حالة

جهينة نيوز

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الـ 400 ألف حالة، استمرارا لتدهور الجائحة في البلاد التي تحتل المركز الأول عالميا من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

وحتى الوقت الحالي من اليوم الأربعاء سجلت في الولايات المتحدة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية 404,056 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتعتبر الولايات المتحدة أول دولة عالميا من حيث حصيلة الإصابات وتتفوق أكثر من مرتين في هذا المؤشر على الدولة الثانية في القائمة، أي إسبانيا التي سجلت 146,690إصابة، فيما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بـ135586 حالة.

كما تعد الولايات المتحدة الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء الفيروس 12,988 حالة، وتحتل إيطاليا المركز الأول بـ17127 وفاة، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بـ14555 حالة.

ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها.

و يذكر ان عدد الاصابات حول العالم حتى اللحظة بلغ 1,455,519 توفي منها 83664 شخص و شفي 309825 مريض فيما لايزال 1062030 شخص يتلقون العلاج و الرعاية حتى الساعه بحسب احصائيات وورلد ماتر.