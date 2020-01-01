"الغارديان": ما يمر به "جونسون" أزمة لبريطانيا وشعبها

جهينة نيوز

اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن حالة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" الحالية تُعبّر عن أزمة سلطة في بريطانيا، وذلك بعد أن نُقل جونسون إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن جونسون يعتبر شخصية طاغية في حكومته وهناك مخاطر من فراغ في السلطة أثناء غيابه للعلاج، مُشيرةً إلى أن التدهور المقلق لصحته يذكّر العائلات البريطانية بالطريقة التي يسحب فيها الفيروس الناس الأقوياء إلى منطقة خطرة، داعية الشعب إلى تمني الشفاء العاجل له، وأضافت: (لأن رئيس الوزراء في المنصب الذي يحتله فيجب على الجميع التفكير بتداعيات حظه السيء على البلاد، فهي خطيرة ومثيرة للقلق، حيث تجد الحكومة نفسها الآن في وضع غير واضح، مع بلوغ الفيروس حالة الذروة بعد أسبوع من الآن).

وأوضحت الصحيفة أن الترتيبات التي قام بها جونسون قبل دخوله المستشفى كانت غامضة وغير مستقرة، حيث طلب من وزير الخارجية "دومينك راب" أن يحل محله في حالة الضرورة، ما بجعل راب الوزير الأول مع منح جونسون سلطات النائب له، إلا أن دستور بريطانيا لا يعطي إرشاد حول منظور السلطات الممنوحة لراب في حال غاب رئيس الوزراء لمدة طويلة، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وكان رئيس الحكومة البريطاني قد أُدخل قبل يومين إلى العناية المركزة بعد تفاقم إصابته بفيروس كورونا، وقد طلب من وزير الخارجية أن يحل محله إلى حين تعافي جونسون وانتهاء فترة حجره الصحي.