الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في أوروبا رغم الضغوط الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي اليوم الأربعاء، انه بفضل متابعات قضائية تم الإفراج عن أموال إيرانية ، كانت مجمدة في لوكسمبورغ منذ العام 2015.

وقال المسؤول، إنه تم صدور قرار قضائي بالإفراج عن أموال بقيمة 1.6 مليار دولار كانت مجمدة في لوكسمبورغ، رغم الضغوط الأمريكية.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإيراني، أن الأموال المحررة كانت مجمدة في لوكسمبورغ منذ نحو 5 أعوام، مشيرا إلى أنه بفضل متابعات قضائية بدأها البنك المركزي الإيراني تم إحباط مساعي الولايات المتحدة لإيقاف ومصادرة أموال إيرانية مجمدة في أوروبا.

كذلك كشف المحافظ عن قرار قضائي آخر حال دون تسليم الأموال المجمدة في لوكسمبورغ للولايات المتحدة للتعويض عن ضحايا أحداث 11 سبتمبر.

وعلق على ذلك همتي قائلا، إن "قرارا المحكمتين المنفصلتين يشكلان انتصارا لإيران وتم بفضل رصدنا الذكي لمساعي الولايات المتحدة ومتابعة القضية من الناحية الحقوقية في لوكسمبورغ".

و تمر إيران بظرف اقتصادي حرج جداً ، حيث تكافح جاهدة لوقف تفشي فيروس كورونا، بالإضافة لصعوبات اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، والتي أثرت بشكل كبير على إيرادات البلاد، ولا سيما من النفط.

و في هذا السياق أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استئناف العمل الإقتصادي اعتبارا من السبت القادم إلى جانب المواصلة بمكافحة كورونا،" ليس أمامنا أي خيار آخر".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده اضطرت إلى طلب التمويل الطارئ من الصندوق في ظل الظروف الحالية، قائلا: "لن نتحمل أي تمييز بين الدول من قبل صندوق النقد الدولي في منح القروض المالية".

وطلب روحاني من صندوق النقد الدولي "القيام بواجبه" بمنح طهران قرضا طارئا بقيمة خمسة مليارات دولار، لافتا إلى أن طهران عضو في الصندوق وتدفع حصتها باستمرار، ولم تطلب قرضا منه منذ 50 عاما.

المصدر JP news