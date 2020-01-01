الحكومة اللبنانية بصدد مساعدة المحتاجين وتعويض المتضررين من كورونا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية اللبنانية عن إطلاق برنامج تكافل اجتماعي لتقديم مساعدات للأسر والأشخاص الأكثر احتياجاً، والمتضررين جراء حالة التعبئة العامة الصحية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح وزير الشئون الاجتماعية "رمزي مشرفيه" في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء أن المساعدات والإعانات ستشمل من اضطروا لترك وظائفهم بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الحكومة تقوم بواجبها تجاه المواطن اللبناني ضمن الإمكانيات المتاحة والقدرات المالية المتوافرة.

وأضاف مشرفيه أنه تم اعتماد استمارة بيانات لمن يرغب في الحصول على المساعدات والإعانات التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية، وأن تلك البيانات ستُفحص للتأكد من انطباق معايير الاستحقاق، بما يحقق الشفافية والعدالة بين الجميع ودون حدوث أية استثناءات بين طالبي الإعانة، مُشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي والصحي الحاليين استدعيا توسيع شريحة من يستحقون المساعدات الاجتماعية، وأن الحكومة بدأت بالفعل في مسار تقديم وتوزيع مساعدات مادية للأشخاص الأكثر احتياجا.

وكانت وزارة وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت يوم أمس عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوروناإلى 548 حالة مؤكدة، توفي منها 19، إضافة لشفاء 60 حالة.