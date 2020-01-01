ألمانيا تعتزم استقبال لاجئين من اليونان

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تستعد لاستقبال 50 لاجئ قاصر من اليونان، كما ترغب في رفع هذا العدد إلى 500.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية "راينر برويل" في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء: (في المرحلة الأولى، نرغب بقبول 50 طفلاً، وتهدف الحكومة الفدرالية إلى قبول من 300 إلى 500 طفل، وهذا سيحدث في إطار الخطوات اللاحقة).

وضمن المؤتمر نفسه أشار ممثل وزارة الداخلية الألمانية لوجود اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي لقبول نحو 1500 لاجئ قاصر من اليونان، موضحاً أنه سيتم إخضاع جميع اللاجئين للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد قبل دخولهم، وأضاف: (الآن يمكنناقبول حتى 50 شخص، وهذا الرقم يرتبط بوجود ملف حول اللاجئين القاصرين).

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أكد في وقت سابق على ضرورة إنشاء مراكز طوعية لمراقبة الهجرة وقبول اللاجئين على أراضي أوروبا، وذلك بناءً على ما توصّل إليه زعماء الاتحاد