تراجع الاقتصاد الألماني بأكبر وتيرة منذ 1970

الأربعاء, 8 نيسان 2020 الساعة 16:05 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

تراجع الاقتصاد الألماني بأكبر وتيرة منذ 1970

جهينة نيوز

اشارت معاهد ألمانية بارزة الى إن "أكبر ​اقتصاد​ في ​أوروبا​ سينكمش على الأرجح بنسبة 9.8% في الربع الثاني من 2020، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1970".

ويعود الانخفاض لتراجع النشاط ​الاقتصاد​ي في ​ألمانيا​ بسبب إجراءات العزل العام المفروضة للمساهمة في إبطاء انتشار ​فيروس كورونا​.

وأضافت معاهد الأبحاث الاقتصادية أن "ذلك سيكون أكثر من مثلي الانخفاض المسجل في الربع الأول من 2009، حين كانت ألمانيا في خضم ​الأزمة المالية العالمية​".

وأشارت إلى أن "الاقتصاد سينكمش على الأرجح بنسبة 1.9% في الفترة بين يناير ومارس من العام الجاري الربع الأول من 2020".


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