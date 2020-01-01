انفجرت عبوة ناسفة بصهريج وقود في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي

الأربعاء, 8 نيسان 2020 الساعة 15:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

انفجرت عبوة ناسفة بصهريج وقود في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي

جهينة نيوز:

انفجرت عبوة ناسفة بصهريج وقود في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه.

وأفادت مصادر محلية بأن عبوة ناسفة انفجرت بصهريج لنقل المحروقات في أحد شوارع مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ما تسبب باحتراق الصهريج بشكل كامل ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

ومنذ احتلال قوات النظام التركي ومرتزقته من مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا تنتشر في عفرين الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.


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