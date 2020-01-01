رونالدينيو حراً ويوقّع "الأوتوغراف" لمحبيه

جهينة نيوز:

تم تداول فيديو يوثق لحظة إطلاق سراح البرازيلي، رونالدينيو، النجم السابق لبرشلونة وميلان، بعد دفعه كفالة مالية، عقب قضائه حوالي الشهر داخل أحد سجون باراغواي.

وظهر البرازيلي، المتوج بكأس العالم 2002، سعيداً في الفيديو وهو يقوم بتوقيع "الأوتوغراف" للجماهير التي انتظرت خروجه من السجن في باراغواي.

وأوقف رونالدينيو البالغ 39 عاماً وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا في السادس من آذار الماضي في باراغواي، بعد اتهامهما بدخول البلاد بجوازي سفر مزورين.

وأعلن القاضي المكلف بقضية نجم كرة القدم البرازيلية وشقيقه، عن وضعهما قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون.

وقال القاضي غوستافو أماريا خلال مؤتمر صحافي: إنه إجراء بديل لرونالدينيو وشقيقه واستمرار إيقافهما في فندق، مضيفاً: لدي تأكيدات من إدارة الفندق بأنهما سيكونان تحت الإقامة الجبرية هناك على نفقتهما.

وأوضح القاضي أن المحامين المدافعين عن رونالدينيو وشقيقه عرضوا كفالة بقيمة 1.6 مليون دولار لإطلاق سراح الشقيقين، والتي قبلها القضاء الباراغوياني.

وبسبب وباء كورونا المستجد، تم إبلاغ القرار رقمياً للمتهمين بحضور ممثل الادعاء والدفاع.