5 وفيات و1175 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الروسية عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية خمس وفيات و1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 56 من أقاليم البلاد، وتعود أكثر من 50% منها (660 إصابة) إلى العاصمة موسكو، بالإضافة إلى 95 إصابة أخرى في مقاطعتها.

وبهذه الوفيات الخمس الجديدة ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في روسيا إلى 63 شخصاً، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 8672 حالة سجلت في 81 منطقة.

وتشافى 86 شخصاً في روسيا بالكامل من الفيروس منذ أمس، ووصل بذلك عدد المتعافين إلى 580.

وجاء ذلك في ثاني قفزة قياسية على التوالي شهدتها حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في روسيا، وسجلت في البلاد أمس 1154 إصابة.