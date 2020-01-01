41.3 مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية من السلع غير النفطية

جهينة نيوز:

قال رئيس مؤسسة المناجم الإيرانية، محمد رضا بهرامن، إن حجم الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى الخارج بلغ 133 مليون و 900 ألف طن بمبلغ 41.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأضاف بهرامن في تصريح لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "أرنا"، اليوم الأربعاء، إنه ورغم الحظر المفروض على إيران فقد شهدت صادرات السلع الإيرانية نمواً خلال العام الماضي بنسبة 13% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبيّن أنّه على الرغم من أنّ إيران من بين الدول العشر الأوائل في العالم على صعيد الاحتياطات المنجمية لكنها لم تتمكن من استثمار هذه الميزة بشكل جيد بفعل العقوبات المفروضة عليها، مضيفاً: ورغم وجود الكثير من المناجم في إيران إلا إننا لم نتمكن من تسويق منتجاتنا.

إلى ذلك، أعلن سفير الجمهورية الإسلامية في الكويت، محمد إيراني، عن استئناف الصادرات إلى الكويت في الأسبوع القادم، مؤكداً التزام إيران بالبروتوكولات الصحية.