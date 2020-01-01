تراجع الناتج الداخلي 6% يسبب ركوداً في الاقتصاد الفرنسي

جهينة نيوز:

أشارت تقديرات نشرها بنك فرنسا، اليوم، إلى أن البلاد بدأت تعاني ركوداً اقتصادياً مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي فيها بنحو 6% في الربع الأول من العام الحالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البنك قوله إن هذا التراجع يأتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد.

ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945.

وكان إجمالي الناتج الداخلي سجل تراجعاً بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي بحسب آخر بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء ما يعني تقنياً أن اقتصاد فرنسا بات يعاني الركود من جراء تراجع النمو لفصلين متتاليين.

وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير حذّر، أول أمس، من أن بلاده ستشهد عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، لم ينجح وزراء المال الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق بعد ليلة طويلة من المباحثات حول خطة إنعاش بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو الذي دعا إلى اجتماع آخر الخميس في تغريدة على تويتر أنه وبعد 16 ساعة من المناقشات اقتربنا من التوصل إلى اتفاق لكننا لم نصل بعد.. علقت اجتماع مجموعة اليورو الذي سيستأنف غداً.