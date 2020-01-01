روحاني: اجتزنا المرحلة الأولى من مواجهة "كورونا" وسنكشف عن إنجازاتنا في الطب النووي لاحقاً

جهينة نيوز:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران اجتازت المرحلة الأولى من مواجهة فيروس كورونا التي تنتهي غداً أو بعد غد.

وأشار روحاني، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية إلى أنّ المهم بالنسبة للحكومة هو الأمل بالمستقبل والاستعداد للسلام في العالم بأسره، قائلاً: غداً هو اليوم الوطني للتقنية النووية وسنكشف عن إنجازاتنا في الطب النووي في فرصة لاحقة بسبب الظروف الحالية.

وأضاف روحاني: اتخذنا خطوات طيبة جداً وتوصلنا إلى معدات طبية على الرغم من المشكلات التي تسبب بها فيروس كورونا، وتوصلنا إلى أجهزة جديدة ومعدات طبية للكشف عن فيروس كورونا خلال فترة قصيرة.

وتابع الرئيس روحاني: تقدمنا في مجال الإنتاج العلمي وحققنا الكثير من الإنجازات في مجال صنع المعدات، كنا نواجه مشكلات في بداية انتشار فيروس كورونا لكننا نجحنا في مواجهته بعد توفير المستلزمات والمعدات.

وأعرب روحاني عن أمله في تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب على صعيد إنتاج المستلزمات الطبية.

ونوّه روحاني بأن: كل قطاعاتنا الإنتاجية ناشطة وجيدة، وخصصنا مئة ألف مليار لمساعدة الشرائح الفقيرة في إطار المواجهة مع فيروس كورونا وفي إطار المساعدات الشهرية التي نقدمها للمواطنين سنقدم أيضاً سلفاً لهم.