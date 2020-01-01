جونسون في وضع مستقر وسيعود إلى القيادة قريباً

جهينة نيوز:

قال مسؤول بوزارة الصحة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون في وضع مريح ومستقر ومعنوياته جيدة من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة بوزارة الصحة إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء: رئيس الوزراء في حالة مستقرة... تلقى علاجاً بالأوكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعاً على جهاز تنفس صناعي.. سيعود قريباً للقيادة.

وأمضى جونسون ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجاً بالأوكسجين بسبب مضاعفات إصابته بالفيروس.

ونُقل جونسون (55 عاماً) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال أكثر من عشرة أيام، لكن حالته تدهورت، يوم الإثنين وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.

وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا المستجد في المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكاً في التفشي وتشهد جدلاً حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.