الاحتلال يسترضي اليهود المتدينين وحفيد رابين يتمنى الـ"كورونا" لنتنياهو

جهينة نيوز:

وزّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مواد تموينية على تجمعات المتدينين اليهود "الحريديم" قبيل تطبيق فرض حظر التجول بمناسبة عيد الفصح اليهودي، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي ظل استعدادات الاحتلال لإغلاق الشوارع ومنع التجول المعتزم فرضه قبيل حلول عيد الفصح اليهودي، وزعت شاحنات تابعة للجيش معونات غذائية تحتوي على خضروات وحليب وبيض ودقيق على متدينين يهود في "بني براك".

وأشارت معطيات صادرة عن وزارة الصحة في كيان الاحتلال إلى أن تجمعات المتدينين اليهود "الحريديم"، وخاصة في القدس و"بني براك" (شرق تل أبيب/وسط) هي أكثر مناطق تفشي كورونا في البلاد.

ويخشى مسؤولون إسرائيليون من عدم انصياع المتدينين لتعليمات وزارة الصحة، وهو ما سيرفع عدد المصابين والمتوفين بالفيروس في البلاد، الذي وصل إلى 9006 إصابات، و60 حالة وفاة، حسب وزارة الصحة.

إلى ذلك، تمنى جوناثان بن آرتسي حفيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، إصابة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا، وهو ما عده حزب الليكود تحريضاً.

وكان نتنياهو قال في حسابه على "تويتر"، أمس الثلاثاء: خضعت اليوم لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية (أي غير مصاب)، سأنهي غداً فترة تواجدي في الحجر الصحي بعد مرور 14 يوماً، كما هو مطلوب.

وحول هذه النتيجة كتب حفيد رابين على حسابه "بتويتر": إن كان نتنياهو كذب على الشعب الإسرائيلي وناور قائلاً علينا تشكيل حكومة وحدة للطوارئ من أجل مواجهة كورونا، بينما كان ينوي الذهاب لانتخابات، فهو يستحق الإصابة بكورونا، وأن ينهي حياته في السجن مريضاً.

من جانبه، علّق حزب الليكود برئاسة نتنياهو على ما كتبه حفيد رابين، بن آرتسي، بالقول: هذا تحريض على وفاة رئيس الوزراء.

وأضاف الليكود: حتى عندما ينقذ رئيس الوزراء حياة مواطني إسرائيل، ليس هناك حد للكراهية.. هل تعتقدون أن أحداً سيفتح ضده (بن آرتسي) تحقيقاً؟.

ولاحقاً، نشر حفيد رابين تغريدة أخرى توضح مقصده من دون أن يعتذر قائلاً: اسمحوا لي بالتوضيح: من يستخدم مرضى وباء مثل كورونا لأغراض سياسية، يستحق كورونا.

وبعد مناشدة مغردين، حذف بن آرتسي تغريدته الأولى وقال معتذراً: لا أتمنى أن يصاب أحد بكورونا، حتى لو كان نتنياهو. أعتذر عن ذلك