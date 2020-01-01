دعماً للمحترفين المتضررين.. مباراة افتراضية عالمية للتنس

جهينة نيوز:

قرر اتحاد اللاعبين المحترفين إقامة مسابقة افتراضية للتنس بمشاركة نجوم عالميين عبر مضارب يتم التحكم بها إلكترونياً بهدف جمع التبرعات للمحترفين المتضررين من توقف مواسم البطولات العالمية.

وأعلن المنظمون عن أن الاتحاد سيقيم بطولة إلكترونية في الفترة بين الـ 27 والـ 30 من الشهر الجاري بمشاركة أكبر نجوم التنس في العالم عن طريق اللعب من منازلهم.

وقال فليسيانو لوبيز مدير بطولة مدريد المفتوحة للتنس في بيان: لقد نظّمنا بطولة للاعبين المحترفين ستكون مشابهة لبطولة مدريد المفتوحة على قدر المستطاع ودون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، مضيفاً: سيكون هدفها ليس فقط الإمتاع بل نريد أن نؤدي دورنا خلال هذه الفترة التي تعدّ صعبة على الجميع.

ومع توقف أغلب الأنشطة الرياضية في العالم، اتّجه كثيرون إلى الألعاب الإلكترونية لجمع التبرعات وإمتاع المشجعين.

وتقام بطولة التنس الافتراضية بوجود 16 لاعباً في منافسات الرجال و16 لاعباً في منافسات السيدات وبمجموع جوائز يبلغ 150 ألف يورو أي ما يعادل 162 ألف دولار.

ويحدد الفائز المبلغ الذي يريد التبرع به لزملائه المحترفين بينما سيذهب مبلغ إضافي قدره 50 ألف يورو لمواجهة فيروس كورونا.

وإلى جانب المسابقة الرسمية سيتم جمع المزيد من التبرعات من بعض المباريات التي تشهد أسماء مشهورة في اللعبة.

وتوقف موسم التنس مطلع آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ما تسبب في معاناة اللاعبين في المستويات الأدنى بسبب عدم وجود أي دخل لهم في ظل الاعتماد التام على مكافآت البطولات.

وقرر اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات إيقاف كل المسابقات في ظل وجود إجراءات العزل العام في العديد من الدول وتوقف الرحلات الجوية.

وشمل الإلغاء بطولة مدريد المفتوحة التي كان من المفترض إقامتها في بداية أيار ويبلغ مجموع جوائزها 8.3 ملايين دولار.

ونظّمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بطولة إلكترونية مؤخراً كما أقيمت سباقات افتراضية في بطولة العالم “فورمولا 1” للسيارات.