الصحة العالمية: من السابق لأوانه الحديث عن موعد انتهاء جائحة كورونا

جهينة نيوز:

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وذكرت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضد المرض تشمل 20 تسمية.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حديث لقناة "روسيا-1"، اليوم الثلاثاء: "من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع. يتم الآن إجراء التحليلات ورسم النماذج المختلفة، وعلينا الآن إبطاء ارتفاع المنحنى".

وأضافت فوينوفيتش: "كل شيء مرهون بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين".

وأشارت المسؤولة، في تطرقها إلى مسألة الأدوية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري حاليا مرحلة الاختبارات السريرية.

وأوضحت فوينوفيتش أن "هناك 20 لقاحا مرشحا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الوقت الراهن".

المصدر: نوفوستي