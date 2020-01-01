روسيا .. تطوير لقاح ضد كورونا والصحة العالمية تدرجه على قائمة اللقاحات الواعدة

جهينة نيوز:

أعلن معهد بطرسبورغ لأبحاث اللقاحات والأمصال، الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره في روسيا حاليا أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت "سبوتنيك" عن المكتب الإعلامي للمعهد ان "اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة ل‍منظمة الصحة العالمية".

وكانت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، قد أشارت أواخر الشهر الماضي، إلى إن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا بعد 11 شهرا.

المصدر: سبوتنيك