كورونا .. مليون و 400 الف اصابة و الوفيات في العالم تتجاوز عتبة الـ 81 الف ضحية

جهينة نيوز:

ارتفعت نسبة الاصابات بمرض كوفيد-19 الى 1,410,815 اصابة مثبتة فيما ارتفع عدد ضحايا المرض الذي يسببه فيروس كورونا الى 81043 ضحية و اما المتعافين من المرض تخطوا حاجز الـ ثلاث مائة الف و وصل عدد المتعافين الى 300740 متعافي من المرض حول العالم.

و بحسب الاحصائيات المسجلة رسميا فإن مليون و 29 الف مريض لايزالون يعانون من المرض حول العالم و يخضعون للعلاج و المراقبة و ذلك مع وصول عدد المتعافين الى 300 الف مريض و الضحايا الى 81 الف مريض.

و سجلت الولايات المتحدة اكبر عدد من الحالات المسجلة بفيروس كورونا حيث ارفع عدد الاصابات الى 386571 مصاب بارتفاع يومي و قدره اكثر من 19 الف مصاب فيما تخطت الوفيات الـ 12 الف ضحية و المتعافين 21 الف شخص و يذكر ان عدد الحفوصات التي اجريت في الولايات المتحدة حتى الآن 2,011,915 فحص.

و اما اسبانيا احتلت المرتبة الثانية بعدد الاصابات المسجلة حيث وصل عدد المصابين الى 140511 مصاب و الوفيات 13897ضحية و اما المتعافين بلغ عددهم 43208 شخص و ذلك بعد اجراء 355 الف اختبار.

و في ايطاليا وصل عدد الحالات المسجلة الى 135586 و عدد الضحايا الى 17127 ضحية و المتعافين 24392 شخص و ذلك بعد اجراء 755,445 اختبار حتى الآن.

و في فرنسا وصل عدد الحالات المسجلة 109069 حالة مثبتة و الضحايا 10328 و اما المتعافين 19337 شخص و ذلك بعد اجراء 224,254 اختبار.

و في المانيا وصل عدد الحالات المسجلة الى 106739 و الضحايا 1942 و المتعافين 36081 شخص و الاختبارات 918,460 اختبار حتى الآن.

و في ايران وصل عدد المصابين بفيروس كورونا الى 62,589 مصاب و عدد الضحايا 3,872 ضحية و عدد المتعافين 27,039 شخص و اما الاختبارات التي اجريت في ايران حتى الساعة 211,136 اختبار.