كورونا اليوم.. حصيلة بلاد الشام

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، ليصبح العدد الإجمالي لمجموع الإصابات 548 حالة مؤكدة، توفي منها 19، إضافة لشفاء 60 حالة إلى حد الآن.

وفي الأردن بقيت الحصيلة كما هي، حيث لم تعلن السلطات عن أي حصيلة جديدة، فقد أعلن وزير الصحة الأردني "سعد جابر" يوم أمس عن تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة الى 349، و5 حالات وفاة 126 حالة شفاء تام.

أما في فلسيطن فقد سجلت السلطات اليوم إصابة 6 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر عام واحد فقط، ليرتفع العدد إلى 260 حالة إصابة مؤكدة، منذ بداية تفشي الفيروس بالبلاد.

وفي العراق سجلت الحكومة 91 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، وشفاء 29 حالة، لتصبح بذلك الحصيلة الإجمالية إلى حد الآن 1122 حالة إصابة مؤكدة و65 حالة وفاة، و373 حالة شفاء تام من الفيروس.

أما في سوريا فقد أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم تسجيل حالة شفاء ثالثة من الفيروس، ليصبح عدد الحالات التي تخضع للعلاج 14 حالة حتى الليوم.