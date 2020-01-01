وزارة الصحة: شفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية

الثلاثاء, 7 نيسان 2020 الساعة 20:45 | شؤون محلية, أخبار محلية

وزارة الصحة: شفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية

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