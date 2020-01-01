كورونا اليوم.. حصيلة الخليج العربي

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات السعودية اليوم عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و272، إضافة لشفاء 64 حالة، ليصبح العدد الإجمالي 2795 حالة إصابة، و41 وفاة و615 حالة تماثلت للشفاء التام.

وسجلت الكويت اليوم 78 حالة إصابة جديدة ليصل العدد إلى 743، مع حالة وفاة واحدة، وشفاء 105 حالات بشكل تام.

أما السلطات الإماراتية فلم تعلن عن حصيلة إصاباتها لهذا اليوم حتى اللحظة، وبقية الحصيلة فيها كما هي 2076 حالة إصابة، شفيتمن بينها 176 حالة، وتوفيت 11.

وفي سلطنة عُمان ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات بفيروس كورونا إلى 371 حالة بعد تسجيل 40 إصابة جديدة، تضمنت حالات الإصابة وفاتين وشفاء طفل يبلغ من العمر عام ونصف العام.

الحكومة القطرية من جهتها سجلت 225 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 1075، كما تم تسجيل حالتي وفاة اليوم و19 حالة شفاء تام، ليرتفع عدد حالات الشفاء ل150.

في حين أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن إصابة 55 شخص بالفيروس، منهم 41 حالة تم رصدها في سكن عمال وافدين منطقة (الحد)، كماوارتفع عدد حالات الشفاء إلى 460.

ليبقى اليمن البلد العربي الوحيد الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى اللحظة، بالرغم من تردي الأوضاع الصحية والمعيشية فيه.