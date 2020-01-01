جهينة نيوز:

كورونا اليوم.. الحصيلة في المغرب العربي

سجلت السلطات المغربية اليوم 3 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات شفاء، لترتفع الحصيلة إلى 83 حالة وفاة، بالإضافة ل1441حالة إصابة مؤكدة و88 حالة تماثلت للشفاء التام، منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد

وفي الجزائر أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 20 وفاة، و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 193 حالة وفاة، و1468 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء 113 مصاب.

أما في تونس فقد أعلنت الحكومة اليوم عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة، لتصبح الحصيلة 596 إصابة توفي منها 22، فيما تماثلت 5 حالات للشفاء التام.

هذا وبقيت الحصيلة على حالها في موريتانيا وهي 6 حالات إصابة مؤكدة توفّيت منها واحدة وشُفيت حالتين.

وفي ليبيا فقد ارتفع عدد حالات الإصابة ل19 مع تسجيل حالة وفاة واحدة، وحالة شفاء لمواطن يبلغ من العمر 73

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم حاجز ال74 ألف وفاة، فيما فاق عدد الإصابات المليون وثلاثمئة وخمسين ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.