أول إلغاء لدوري كرة قدم في العالم، بسبب كورونا

جهينة نيوز:

قرر اتحاد كرة القدم فى دولة ((موريشيوس)) اليوم الثلاثاء إلغاء الموسم الحالى من الدوري المحلى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كأول دوري في العالم يتم إلغاءه بشكل كامل.

وأعلن الاتحاد عن إلغاء جميع نتائج الموسم الحالى فى جميع البطولات المحلية، على أن يبدأ الموسم الجديد، مع عودة النشاط الرياضى، وذلك خلافاً لما قامت به اتحادات بلجيكا والسلفادور الذين قاموا بتتويج متصدر الدورى المحلى فى الدولتين بلقب البطولة، مما استدعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتهديد أندية تلك الدول بعدم السماح لها بالمشاركة فى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

يذكر أن ال"يويفا" أوقفت جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير