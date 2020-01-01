روسيا تبدأ التجارب السريرية لأدوية فيروس كورونا

الثلاثاء, 7 نيسان 2020 الساعة 18:16 | منوعات, صحة

روسيا تبدأ التجارب السريرية لأدوية فيروس كورونا

 

جهينة نيوز

أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الفيدرالية الروسية أن التجارب السريرية على أساس عقاقير ميفلوكين وهيدروكسي كلوروكين وكاليدافير لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بدأت في روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية: “بدأت التجارب السريرية لعقاقير هيدروكسي كلوروكوين وميفلوكين والدواء الروسي كاليدافير، والتي سيتم استخدامها وفقًا لمؤشرات طبية جديدة لعلاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2”.

وأضافت الخدمة الصحفية أن الدراسات السريرية ستجرى في المركز الطبي “بورنازيان”، بناء على موافقة خطية من مرضى مصابين بفيروس كورونا الجديد.

وكانت قد أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الروسية، في وقت سابق، أنها قدمت نظاما علاجيا لفيروس كورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا.

واقترحت الوكالة على وزارة الصحة الروسية إدراج النظام العلاجي ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

 

المصدر: سبوتنيك

 

 


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