وزير الداخلية التونسي: من ينقل عدوى "كورونا" سيواجه تهمة القتل

جهينة نيوز

قال هشام المشيشي وزير الداخلية التونسي، إن مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي، سيواجهون تهمة القتل على وجه الخطأ.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات وإيقاف الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحي وذلك لمنع انتشار العدوى، بحسب موقع قناة "نسمة" التونسية.

وتابع الوزير: "أي شخص لا يحترم الحجر الصحي فهو بالضرورة سيتسبب في انتقال العدوى من شخص لآخر، لافتا إلى أن العدوى من الممكن أن ينجر عنها الوفاة".

وقال الوزير إن "مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر، يواجهون تتبعات بمقتضى المجلة الجزائية وتوجه لهم تهمة القتل على وجه الخطأ في صورة تسبب العدوى في وفاة شخص".

وحذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، مساء أمس، في تدوينة على صفحته الخاصة على فيسبوك من خسارة المعركة ضد وباء كورونا، قائلا: "بدأنا نخسر ما بنيناه"، محملا في ذلك المسؤولية لسلوك "الانفلات" الذي انتهجه العديد سواء على مستوى تطبيق قواعد الحجر الصحي العام أو على مستوى امتناع من "ثبت لديهم الإصابة بالكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة وبسبب عدم تعاونهم وتصريحهم بكل من خالطوهم وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض.

وحتى مساء أمس الاثنين، سجلت تونس 596 إصابة، و22 وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 5 حالات.