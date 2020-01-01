موسكو: محاولات خصخصة الفضاء من قبل أمريكا غير مقبولة

جهينة نيوز

انتقد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف محاولات خصخصة الفضاء من قبل الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم تعليقا على مرسوم وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستخراج التجاري للموارد في الفضاء “إن هناك نوعا من خصخصة الفضاء بشكل أو بآخر” مشيرا إلى ذلك الأمر لن يكون مقبولا تماما.

وأوضح بيسكوف أن هذه القضية ما زالت بحاجة إلى دراسة من وجهة نظر قانونية.

وكان ترامب وقع أمس مرسوما حول استخراج الموارد من الفضاء ينص على عدم اعتبارها ملكا عاما للبشرية ويقضي بتحفيز المؤسسات الخاصة على العمل في هذا المجال.

ويأتي هذا المرسوم بعد إطلاق الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية عام 2019 برنامجا جديدا لاستكشاف القمر ينص على تنفيذ عملية هبوط فريق رواد عليه عام 2024 وإرسال رواد إلى المريخ في أواسط الثلاثينيات من القرن الحالي.