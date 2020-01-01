مصر تبدأ بكبح الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا

جهينة نيوز

أكد وزير المالية المصري"محمد معيط "أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذي يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلن معيط اليوم الثلاثاء عن البدء بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، مشيراً أن ذلك سيضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم في توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذي يساعد في استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" كان قد كلف حكومة بلاده باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها دعم القطاعات الانتاجية المتضررة من تداعيات انتشاره.