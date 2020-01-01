كورونا يتفشى في الكادر الطبي لأكبر المشافي الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن كبير أطبّاء مستشفى "هنري فورد" في ولاية ميتشيغان الأمريكية الدكتور "عدنان منقره" عن إصابة أكثر من 730 شخص من الطاقم الطبي بفيروس كورونا المستجد، هو ما يمثل 2% من إجمالي موظفي المستشفى البالغ عددهم 31600 عامل.

وقال منقرة للصحفيين في مكالمة هاتفية أمس الاثنين: <لو استطعنا إجراء الفحوصات على جميع سكان المدينة، فمن المؤكد أن تأتي النتائج إيجابية لأعداد كبيرة بينهم، وهذه النتائج تعد مقياسا لمدى سرعة انتشار الفيروس ونقل العدوى بين الناس>.

وفي وقت لاحق أكد منقره في بيان منفصل أن الأطقم الطبية كانت تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحصول على مزيد من معدات الحماية الشخصية للممرضات والأطباء بما في ذلك الأقنعة الطبية، حيث أبلغت المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن صعوبة في الحصول عليها، مشيراً إلى أن صحة وسلامة الطاقم الطبي هي أولوية قصوى في ظل مكافحة هذا الوباء.

هذا وشهدت ولاية ميتشيغان تسجيل ما يزيد عن 17 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافةً لمئات الوفيات، وهو ما يُمثّل ثالث أكبر إجمالي للإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأميركية.