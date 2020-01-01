الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات مكافحة انتشار كورونا

الثلاثاء, 7 نيسان 2020 الساعة 16:40 | سياسة, عالمي

الصحة العالمية تحذر من تخفيف إجراءات مكافحة انتشار كورونا

جهينة نيوز

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير، إن المنظمة تحث على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس كورونا قبل الأوان.

وأضاف ليندميير أن المنظمة لا توجد لديها توصيات شاملة للدول والمناطق فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، غير أن "أحد أهم الجوانب هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان حتى لا تحدث انتكاسة مجددا".

وتابع: "الأمر يشبه كونك مريضا.. إذا خرجت من الفراش مبكرا وركضت قبل الأوان فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني من مضاعفات"


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