السعودية: أعداد المصابين بكورونا قد يصل إلى مئات الآلاف اذا لم يتم التقيد بالتعليمات

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة السعودية​ محمد العبد العالي، أن نسبة التزام المواطنين السعوديين بإجراءات الحجر الصحي بسبب ​فيروس كورونا​ تبلغ 50% فقط. ووصف التجمعات البشرية في المدن السعودية بـ"المقلقة"، مشيرا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد يصل إلى مئات الآلاف في حال عدم التقيد بالتعليمات. وحذر من حالة "انفلات" في مسألة تفشي الفيروس. وأوضح انه "ليس كل الخطوات في السعودية في مجال مكافحة كورونا أتت بثمارها، لكن بعضها مثل العمل بالمنافذ أثمرت، لكن الأهم الحراك الداخلي والبقاء في منازلهم، هناك دراسات أثبتت عدم التزامهم بذلك، التقيّد بالجلوس بالمنزل 50% فقط، والتجمعات عند المتاجر كانت مقلقة، وحتى لا تقع ​حالات​ كثيرة لابد من هذه الخطوة، حتى لا تكثر الحالات ونكون مثل بعض الدول