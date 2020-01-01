العراق يتسلم مقراً للفرنسيين في بغداد ويكلف الزرفي بتشكيل الحكومة

جهينة نيوز:

أصدرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تسليم مقر للفرنسيين ببغداد الى القوات العراقية.

وقالت القيادة في بيان لها إنه بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الثلاثاء السابع من نيسان استلام مقر مستشاري قوات التحالف الدولي (الفرنسيين) في قيادة الفرقة السادسة الذي كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد.

وأضافت أن ذلك جاء وفق إلتزام التحالف الدولي بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية.

ومع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية من قبل الرئيس برهم صالح تراجعت حظوظ المكلف بشكل دراماتيكي بفعل شبه إجماع تبلور خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري والذي حضره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتيار الحكمة السيد عمار الحكيم وشخصيات أخرى.

وكشف النائب عن كتلة "صادقون" محمد بلداوي عن أنّ الاجتماع تمخض عن رفض تكليف عدنان الزرفي وتقديم مصطفي الكاظمي كمرشح بديل، نافياً ماورد على لسان عدنان الزرفي حول اعتذار مصطفى الكاظمي عن الترشيح لمنصب رئاسه الوزراء.

وبناءً على خارطة التحالفات هذه يبدو أن مهمة عدنان الزرفي في الحصول على ثقة البرلمان باتت شبه مستحيلة وعليه سيكون المشهد العراقي أمام ثلاث سيناريوهات، الأول هو أن يسحب الرئيس برهم صالح تكليفه لعدنان الزرفي لاسيما أن معظم القوى الشيعيه تعدّ هذا التكليف خرقاً للدستور، والثاني هو أن يعتذر المكلف عدنان الزرفي عن تشكيل الحكومة حفاظاً على ماء الوجه، أما الثالث فهو أن يذهب إلى قبة البرلمان وهناك سيواجه الرفض ويغلق ملف تكليفه.

وتواردت تسريبات أن الرئيس برهم صالح يبحث حالياً عن السبيل الأقل تكلفة للخروج من المازق وتشير المعلومات إلى أن برهم صالح يحاول حالياً إقناع عدنان الزرفي بالانسحاب من السباق.