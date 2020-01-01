إحصائيات المصابين بـ"كورونا" في بعض الدول

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1141 شخصاً.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 4131 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، موضحةً أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تحققت 7 حالات شفاء حديثة ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 88 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية.

وسجلت دول الخليج العربي ارتفاعاً في عدد المصابين بفيروس كورونا، فاحتلت السعودية الصدارة بأكبر عدد للإصابات والوفيات، فيما تذيلت سلطنة عمان الترتيب.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 2752 حالة بعد تسجيل 147 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها إن عدد الحالات التي تعافت بلغ 551 حالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والابتعاد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.

وأكدت الوزارة على ضرورة التواصل مع الرقم 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص الوباء على مدار 24 ساعة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 371 بعد تسجيل 40 حالة جديدة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 67 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة، ليبقى العدد عند حالتين وفاة.

وسجلت سلطنة عمان أقل عدد إصابات بكورونا، فيما تصدرت السعودية بـ 2605 حالات، وبلغ عدد الإصابات بالإمارات 2067 حالة، وفي قطر 1832، والبحرين 756، والكويت 665 حالات.

وبالنسبة لعدد حالات الوفاة، تتصدر السعودية بـ 38 حالة، ثم الإمارات 11، وقطر والبحرين 4 حالات لكل منها، وعمان حالتين، والكويت حالة واحدة.

إلى ذلك، شهدت روسيا تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497.

وقال مركز العمليات في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في 43 منطقة في روسيا، منها 697 في موسكو، وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في موسكو 5181.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أيضاً 11 حالة وفاة جديدة منها حالتا وفاة في موسكو، كما تعافى 88 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 16 في موسكو، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 494.

وحتى الآن يبلغ عدد الإصابات المسجلة في روسيا 7497 موزعة في 81 منطقة في البلاد، وإجمالي الوفيات 58.

كما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا خلال آخر 24 ساعة بـ 3834 إصابة، ليصل إجمالي المصابين إلى 99225 شخصاً.

وكشفت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، عن أن عدد الإصابات المؤكدة عاودت الارتفاع مجدداً بعد انخفاض استمر على مدى 4 أيام متتالية.

كما تم تسجيل زيادة في عدد الوفيات بـ173 حالة جديدة، ليصبح الإجمالي 1607 وفيات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" بأن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية اقترحت تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا بشروط.

وتنص الوثيقة على أنه يمكن تخفيف هذه القيود في حال أثبتت الإحصاءات أن شخصا واحد يمكنه أن ينقل العدوى لشخص واحد فقط.

وتطالب الوثيقة بتطوير نظام مراقبة حدود الدول الأوروبية والحدود المفتوحة في منطقة شنغن، بهدف مكافحة انتقال فيروس كورونا المستجد إلى ألمانيا.

كما سجلت الصحة الإيرانية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 62589 والوفيات الى 3872 حالة وتعافي 27039 مصاباً.