تخفيفاً للأعباء.. المالية تنهي الاتفاقات الموقعة مع منشآت الإطعام السياحية

الثلاثاء, 7 نيسان 2020 الساعة 13:16 | شؤون محلية, أخبار محلية

تخفيفاً للأعباء.. المالية تنهي الاتفاقات الموقعة مع منشآت الإطعام السياحية

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة المالية قراراً بإنهاء الاتفاقات الموقعة مع منشآت الإطعام السياحية التي تم اعتماد أرقام عمل توافقية شهرية لها وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين أصحاب هذه المنشآت نظراً لتوقفها عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار القرار إلى أن مديريات المالية في المحافظات ستتبع ضوابط محددة في معالجة أوضاع المكلفين للتمييز بين من توقف نشاطهم بشكل كلي ومن توقف نشاطهم بشكل جزئي.

وكانت وزارة المالية أبرمت اتفاقات عدة، الأعوام الماضية، مع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق لتسهيل عملية التحقق والجباية ورفد الخزينة بتحصيلات لم تكن محققة وتلتزم الوزارة بموجبها بعدم إرسال مراقبي الدخل إلى تلك المنشآت أما أصحاب المنشآت غير الموقعين فيتم إرسال مراقبين للوقوف على حقيقة أرقام عملهم.


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