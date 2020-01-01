الاحتلال التركي وإرهابييه يعتدون بالقذائف على قرى عدّة بريف الحسكة

جهينة تيوز:

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون اعتداءاتهم بالقذائف المتنوعة على القرى الآمنة بريف الحسكة.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، فجر اليوم، بالقذائف المتنوعة على عدد من القرى التابعة لبلدتي تل تمر وأبو راسين ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وأشارت مصادر أهلية من المنطقة إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي المتمركزين في نقاط المراقبة التركية بقرية عنيق الهوى وتل مندل استهدفوا بقذائف الهاون والمدفعية محيط بلدتي تل تمر وأبو راسين فجراً قبل أن تشارك قوات الاحتلال التركي في وقت لاحق بالاعتداء على المناطق المذكورة بإطلاق مجموعة من القذائف من داخل الأراضي التركية.

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات من منازلهم.