سجال بين أمير سعودي وحمد بن جاسم بسبب "نقص الأغذية" في المملكة

جهينة نيوز:

دعا رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ، حمد بن جاسم، إلى عدم الشماتة بالسعودية في حال وجود نقص بالمواد الغذائية، في إشارة ضمنية إلى النقص في الأغذية بالمملكة.

وقال بن جاسم، أمس الإثنين، في تغريدة على صفحته في "تويتر": إذا كان ما يقال عن نقص بعض المواد الغذائية في السعودية صحيح فهذا لا يدعو للتندر أو الشماتة لا قدر الله.

وأضاف: على الرغم من أننا ما نزال نذكر ما قيل عنا في بداية الحصار من قبل وزير خارجيتهم آنذاك، فيجب أن يهب الجميع للمساعدة، ولا تقابل السيئة إلا بالحسنة، فالشعب السعودي منا ونحن منه.

ويأتي ذلك بعد تداول نشطاء أنباء عن نقص في المواد الغذائية بالسعودية في ظل وباء كورونا، وخاصة البيض، الأمر الذي نفاه عدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين.

في غضون ذلك، ردّ الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على رئيس الوزراء القطري الأسبق، وكتب على "تويتر": ليس عندنا بحمد الله نقص في أي مواد غذائية.

وأضاف مخاطباً بن جاسم: أمّا الشماتة والتندر والتذكر فنتذكر ماورد بصوتك في التسجيل مع القذافي وقولك عن مخططكم نصاً: إذا تقسمت السعودية فسيموت أهل نجد من الجوع.

وتابع بن مساعد: يا حمد عدد المصابين بكورونا في قطر نسبة لعدد السكان يعدّ الأكبر في العالم.. فخليك في البيت وفحالك.