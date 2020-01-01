انتحار خمسيني شنقاً في حمص

جهينة نيوز:

كشف مصدر مطلع في محافظة حمص لصحيفة "الوطن" عن إقدام مواطن في العقد الخامس من العمر على الانتحار.

وبيّن المصدر أن شخصاً من محافظة الرقة يقيم في حي الشماس بحمص يدعى (حمد . خ ) وعمره 50 عاماً، أقدم على الانتحار شنقاً حتى الموت بعد قيامه برط عنقه بكبل كهربائي ورمي نفسه من الطابق السابع بمنزله الذي يقطن به حالياً بالحي المذكور.

وأشار المصدر إلى أن تقرير الطبابة الشرعية في حمص أوضح أن وفاة الرجل ناجمة عن القصور التنفسي الحاد الناجم عن الانتحار شنقاً.

ولفت إلى أن المتوفى كان يعاني أعراضاً اكتئابية إثر إصابة حربية قديمة تعود لحوالي ثلاث سنوات أفقدته البصر.

وبيّن المصدر أن محاولة الضحية الانتحار لم تكن الأولى وفقاً لرواية أهله وذويه الذين أكدوا أن المتوفي استطاع هذه المرة الانتحار بعد مغافلتهم وقفل باب غرفته ولم يتمكنوا من إنقاذه.