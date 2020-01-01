بفضل الاتفاق.. النفط يصعد إلى 26.80 دولاراً للبرميل

الثلاثاء, 7 نيسان 2020 الساعة 11:27 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

بفضل الاتفاق.. النفط يصعد إلى 26.80 دولاراً للبرميل

جهينة نيوز:

تواصل أسعار النفط جني المكاسب بفعل الآمال بإبرام كبرى الدول المنتجة للخام اتفاقاً لخفض الإنتاج، فقد صعدت الأسعار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء بنحو 3%.

ووفقاً لموقع "بلومبرغ"، جرى تداول عقود مزيج "برنت" الآجلة، بحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، عند 33.94 دولاراً للبرميل، بزيادة نسبتها 2.69% عن الإغلاق السابق.

كذلك صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 26.80 دولاراً للبرميل.

وتعقد الأسواق الآمال على الاجتماع الطارئ لدول تحالف "أوبك+" المزمع عقده يوم الخميس المقبل، حيث يأمل المستثمرون أن تتوصل الدول المشاركة إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج يدعم الأسعار المتهاوية.


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